La mutuelle CGRM, est-ce la meilleure complémentaire santé ?

Vous pouvez maintenant comparer l’offre de la complémentaire santé CGRM à celle des autres mutuelles, ainsi vous aurez la possibilité de simuler un devis et obtenir un comparatif de tous les assureurs mentionnant les tarifs, les garanties, les délais de résiliation ; et choisir la couverture vous convenant.

Il vous sera bénéfique de comparer la mutuelle santé CGRM aux autres mutuelles, car vous obtiendrez nos tarifs par rapport à nos concurrents. Nous vous proposons aussi, ci-dessous des détails sur les garanties et les tarifs établis par l’assureur.

Quels sont les remboursements établis par la mutuelle CGRM ?

Formule 2 Formule 5 Chambre individuelle 30 €/j 70 €/j Dentaire 100 % BR (plafond : 700 €/an) 200 % BR (plafond : 1 500 €/an) Lunettes 100 % TM (tous types de verres + monture) 250 € (verres simples + monture) et 350 € (verres complexes ou hypercomplexes + monture) Lentilles 50 €/anR 250 €/an Ostéopathie 30 €/an 150 €/an Auditif 100 % BR 200 % BR IRM 100 % 150 % (OPTAM) / 130 % (non OPTAM)

Vous avez la possibilité d’obtenir une couverture sur d’autres frais de santé pouvant surgir, la mutuelle CGRM vous offre une couverture en ce sens que vous pouvez obtenir une prime de naissance, le remboursement d’un psychologue, le remboursement de l’orthodontie, et un remboursement sur les dépenses occasionnées par des soins dentaires. En accédant à votre contrat, vous aurez une vue entière sur les garanties offertes.

Nous vous proposons notre simulateur de remboursement de mutuelle santé pour découvrir précisément le montant que vous percevrez lors des remboursements ; c’est sur la base de la couverture que vous avez opté.

En souscrivant à votre contrat d’assurance, vous obtiendrez les conditions générales établies par la mutuelle santé CGRM. Vous avez aussi la possibilité de l’obtenir sur votre espace client, par voie postale ou électronique, en le réclamant à votre service client.

Quelles sont les garanties d’assistance proposées par la complémentaire santé CGRM ?

Formule 2 Formule 5 Aide à domicile Garde des enfants

Vous ne pouvez pas et complètement obtenir ou avoir accès aux garanties d’assistance en ligne à cause du manque de transparence et communication de l’assureur. De ce fait, dans ce genre de situation, le mieux serait d’obtenir directement un devis auprès de l’assureur en prenant un rendez-vous de manière physique.

Que pensons-nous de l’assurance santé CGRM ?

Ce que nous aimons : Pas de sélection médicale ;

Tiers payant généralisé et accès aux soins ;

Adhésion gratuite à partir du 3ème enfant ;

Garanties d’assistance complètes et disponibilité du service 7j7 24h/24 ;

Les 5 formules proposées sont intéressante, optimales et adaptables.

Ce que nous aimons moins : Les tarifs ne sont pas communiqués en ligne.

Que faut-il faire pour être remboursé par la mutuelle santé CGRM ?

Le tiers payant

De manière générale, les frais que vous avez engendrés sont déclarés directement par votre régime obligatoire ( Sécurité sociale, RSI…) auprès de votre complémentaire santé. A l’aide des accords de tiers établis avec plusieurs professionnels du domaine sanitaire ; à savoir : des pharmaciens, des radiologues…, CGRM vous permet d’économiser en frais de médicaments ou d’hospitalisation. De ce fait, grâce au réseau de tiers payant CGRM, vos démarches de remboursement se font de manière simple.

La lettre de demande de remboursement

Dans la mesure où vous n’avez pas la possibilité de bénéficier de la télétransmission ou que vous n’êtes pas en disposition de votre carte mutuelle lors de la consultation, il vous faudra alors faire une demande de remboursement à la mutuelle santé CGRM. Ainsi, vous enverrez le courrier de demande de remboursement à l’adresse qui vous est indiqué au bas de la page, tout en joignant les feuilles de soins concernées.

Trouvez sur ce lien un modèle type vous permettant de postuler pour bénéficier de votre remboursement :

Le délai de remboursement de la complémentaire santé CGRM

Lorsque nous recevrons un décompte de remboursement de votre régime obligatoire ; vous bénéficierez d’un remboursement au cours de deux jours suivant la date à laquelle ledit décompte nous est parvenu. Vous obtiendrez votre remboursement par virement bancaire ; donc transmettez toujours votre RIB lors de la souscription du contrat.

Quel tarif pour l’assurance santé CGRM?

Le coût d’une mutuelle santé varie, et il est établi sur la base de plusieurs critères ; tels que :

Les garanties souscrites ; à savoir que l’optique et le dentaire sont les garanties les plus onéreuses ;

La catégorie de garantie choisie ;

Le régime général de l’assuré (Sécu…)

Le lieu d’habitation de l’assuré ;

La tranche d’âge de l’assuré ;

La composition familiale ;

Le choix de l’assureur.

Les tarifs appliqués par l’assurance santé CGRM ne sont pas disponibles en ligne. Pour ce faire, vous êtes tenu d’effectuer une demande de devis pour être rappelé par un conseiller par la suite.

Que faut-il faire pour souscrire cette mutuelle santé ?

Vous devez prendre en compte de l’existence des mutuelles spécifiques comme : les mutuelles pour étudiants, les mutuelles en cas de chômage ou encore des mutuelles pour les seniors ; elles sont adaptées à ces profils divers.

Dans le cas où vous êtes un travailleur non salarié, vous devez savoir que la loi Madelin a donné naissance à des mutuelles réservées aux professions libérales et aux TNS. En effet, vous pourrez vous renseigner sur une mutuelle Madelin s’accordant à mon profil. Il y’a également des mutuelles pour les frontaliers, qui doivent suivre des soins assez particuliers et doivent être couverts dans les deux pays.

Que faut-il faire pour la résiliation de son contrat d’assurance santé CGRM ?

Selon la loi Châtel, l’assureur a le devoir de vous prévenir deux semaines avant la période à laquelle vous avez la possibilité de résilier votre contrat, et ce chaque année, selon la date d’échéance de votre contrat.

Possibilité de résiliation du contrat hors de l’échéance annuelle Vous avez la possibilité de résilier votre contrat selon la date qui vous enchante ; en cas :

De bouleversement de situation familiale ; à savoir divorce, décès…

D’adhésion à une couverture d’entreprise ;

D’une augmentation injustifiée de votre prime d’assurance (juste pour les assurances santé et non pour les mutuelles santé).

Vous pouvez entrer en contact avec la mutuelle CGRM, en cas de demande de devis, de demande d’indemnisation ou toute information dont vous aimeriez en disposer



Par voie postale : CGRM Mutuelle – Siège social

377 Rue de Luxembourg

59140 Dunkerque, France

Site internet : Par téléphone : 03 28 21 02 11Par voie postale : CGRM Mutuelle – Siège social377 Rue de Luxembourg59140 Dunkerque, FranceSite internet : www.cgrm.fr

